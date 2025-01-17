الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار

رويترز: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوصي بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسيتبع ذلك اجتماع مجلس الوزراء بالكامل

رويترز: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوصي بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسيتبع ذلك اجتماع مجلس الوزراء بالكامل

الرئيس ماكرون للرئيس عون: سنواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي وسنعمل على تدريب الجيش اللبناني كما سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الأزرق