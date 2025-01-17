الرئيس عون للرئيس الفرنسي: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية

وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها

وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها

السفير السعودي السابق علي العسيري لـ جدل: المملكة لا تتعامل مع أحزاب أو أفراد والعالم سيفكر في لبنان عندما يشعر بأن هناك ثقة بالحكومة وقضاءً نزيهاً