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وصول الرئيس المكلف نواف سلام الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون وعرض حصيلة المشاروات النيابية

خبر عاجل
2025-01-17 | 10:55
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وصول الرئيس المكلف نواف سلام الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون وعرض حصيلة المشاروات النيابية
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وصول الرئيس المكلف نواف سلام الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون وعرض حصيلة المشاروات النيابية

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