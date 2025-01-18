مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: العمل جار على انهاء التشكيلة الحكومية قبل ٢٦ كانون الثاني تاريخ انتهاء اتفاق وقف النار

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المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا