الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
خبر عاجل
2025-01-18 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على "ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد".
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية الى أنها نظمت "اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت" الخميس "مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
الولايات المتحدة
لبنان
الجيش
قوى الأمن الداخلي
التالي
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-06
هوكستين بعد لقائه ميقاتي: الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني والجنوب اللبناني سيعود للاستقرار والأمن وتطبيق الإتفاق لم يحصل بالسرعة المطلوبة لكنه أدى إلى انسحاب كاملٍ للجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي وتمركز الجيش اللبناني هناك
خبر عاجل
2025-01-06
هوكستين بعد لقائه ميقاتي: الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني والجنوب اللبناني سيعود للاستقرار والأمن وتطبيق الإتفاق لم يحصل بالسرعة المطلوبة لكنه أدى إلى انسحاب كاملٍ للجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي وتمركز الجيش اللبناني هناك
0
آخر الأخبار
2024-11-25
بو صعب لرويترز: لا عقبات جديّة أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة وتقوم الهدنة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يومًا
آخر الأخبار
2024-11-25
بو صعب لرويترز: لا عقبات جديّة أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة وتقوم الهدنة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يومًا
0
آخر الأخبار
10:43
غوتيريش: قوات اليونيفيل سهّلت انتشار الجيش اللبناني في 50 موقعا
آخر الأخبار
10:43
غوتيريش: قوات اليونيفيل سهّلت انتشار الجيش اللبناني في 50 موقعا
0
آخر الأخبار
10:39
غوتيريش: أطالب المجتمع الدولي بدعم الجيش اللبناني وسيطرة الدولة اللبنانية على السلاح أمر مهم وضروري
آخر الأخبار
10:39
غوتيريش: أطالب المجتمع الدولي بدعم الجيش اللبناني وسيطرة الدولة اللبنانية على السلاح أمر مهم وضروري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
0
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
0
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
0
خبر عاجل
05:02
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: العمل جار على انهاء التشكيلة الحكومية قبل ٢٦ كانون الثاني تاريخ انتهاء اتفاق وقف النار
خبر عاجل
05:02
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: العمل جار على انهاء التشكيلة الحكومية قبل ٢٦ كانون الثاني تاريخ انتهاء اتفاق وقف النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:07
بري عرض الأوضاع مع وزير خارجية النروج
أخبار لبنان
12:07
بري عرض الأوضاع مع وزير خارجية النروج
0
منوعات
13:28
نور عريضة تتحدث عن مشاركتها الأولى في Joy Awards للـLBCI... هذا ما قالته! (فيديو)
منوعات
13:28
نور عريضة تتحدث عن مشاركتها الأولى في Joy Awards للـLBCI... هذا ما قالته! (فيديو)
0
منوعات
12:45
قبل انطلاق حفل Joy Awards... رسالة شكر وفخر من تركي آل الشيخ (فيديو)
منوعات
12:45
قبل انطلاق حفل Joy Awards... رسالة شكر وفخر من تركي آل الشيخ (فيديو)
0
آخر الأخبار
12:49
بن غفير: عرض علينا زيادة البناء بالضفة وإقالة رئيس الأركان لكنني غير مستعد للتنازل عن معتقداتي مقابل ذلك
آخر الأخبار
12:49
بن غفير: عرض علينا زيادة البناء بالضفة وإقالة رئيس الأركان لكنني غير مستعد للتنازل عن معتقداتي مقابل ذلك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير تيك توك في يد ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير تيك توك في يد ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الرياض تطلق حفل Joy Awards بنسخته الخامسة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الرياض تطلق حفل Joy Awards بنسخته الخامسة
0
أخبار دولية
13:16
بعد سنة و3 أشهر من الحرب الدامية... قرار وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الأحد
أخبار دولية
13:16
بعد سنة و3 أشهر من الحرب الدامية... قرار وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الأحد
0
أخبار دولية
13:13
والدة أوستن تايس في سوريا... وهذا ما قالته للـLBCI
أخبار دولية
13:13
والدة أوستن تايس في سوريا... وهذا ما قالته للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
0
أخبار لبنان
13:00
الصدمة الإيجابية لحكومة الشباب العام 1970 وإمكان تكرار التجربة
أخبار لبنان
13:00
الصدمة الإيجابية لحكومة الشباب العام 1970 وإمكان تكرار التجربة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-01-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-01-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
2
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
3
خبر عاجل
11:04
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
خبر عاجل
11:04
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
4
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
5
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
6
خبر عاجل
05:02
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: العمل جار على انهاء التشكيلة الحكومية قبل ٢٦ كانون الثاني تاريخ انتهاء اتفاق وقف النار
خبر عاجل
05:02
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: العمل جار على انهاء التشكيلة الحكومية قبل ٢٦ كانون الثاني تاريخ انتهاء اتفاق وقف النار
7
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
8
أخبار دولية
23:54
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد
أخبار دولية
23:54
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More