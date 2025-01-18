معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد

ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها