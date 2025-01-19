أبو عبيدة: قاتلنا مع فصائل المقاومة صفًا واحدًا في كل مكان من قطاع غزة ووجّهنا ضربات قاتلة للعدو وكنا أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك