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الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك

حذرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة سوا SAWA على موقع فايسبوك، كونه من المرجح أنها عائدة للموساد الإسرائيلي وتهدف الى تجنيد المواطنين اللبنانيين للعمل لصالحهم.