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منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
خبر عاجل
2025-01-20 | 06:50
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منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في بيان، أن كلاما منسوبا إليه ينتشر في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يشير الى أن "على المودعين تقبل خسارتهم لودائعهم في المصارف".
وأكد البيان، أن تلك المقولة لا تمت الى الحقيقة بصلة وهي لا تعبر عن موقف الحاكم أو المجلس المركزي بهذا الخصوص.
وقال البيان: "لقد عرض حاكم مصرف لبنان بالانابة رؤية عامة لكيفية معالجة هذه الودائع في مناسبات عدة، ولم تتضمن، بأي شكل من الأشكال دعوة المودعين الى قبول خسارة أو ما شابه ذلك، كما لا يمكن الإجتزاء من حديث على هذه الدرجة من الأهمية والحساسية. وبكل حال، فإن هذا الامر لا يتماشى مع المبادئ التي عمل عليها الحاكم بالانابة منذ استلامه مهامه لغاية اليوم".
أخبار لبنان
اقتصاد
خبر عاجل
مصرف لبنان
وسيم منصوري
المودعين
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