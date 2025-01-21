الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك