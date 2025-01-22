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اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف

خبر عاجل
2025-01-22 | 10:43
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اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
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اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف

استضاف سفير مصر لدى لبنان علاء موسى اجتماعاً لسفراء اللجنة الخماسية حيث جرى تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وكشفت مصادر دبلوماسية للـLBCI، أن "الخماسية" ناقشت محاولات بعض الأطراف فرض معايير ووقائع على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام وهي حريصة على إتمام المهمة الموكل بها وفقاً للأجندة الإصلاحية المنتظرة.

وبحسب هذه المصادر، فقد شدد السفراء على ضرورة دعم العهد والحكومة المقبلة وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف وتحديداً احتكار وزارات على طرف او طائفة.

وأشارت المصادر الى أن اجتماع اللجنة على مستوى السفراء يتزامن مع اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الدول الخمس على مستوى مسؤولين عن الملف اللبناني، وزيارة وزير الخارجية السعودي ستليها زيارات لنظيريه الكويتي والقطري إلى لبنان.

وأكدت "الخماسية" على وحدة موقفها من الاستحقاقات السياسية الداخلية والتنسيق في القضايا المشتركة المتعلقة بدعم لبنان ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من الجنوب.

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