الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
خبر عاجل
2025-01-22 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
استضاف سفير مصر لدى لبنان علاء موسى اجتماعاً لسفراء اللجنة الخماسية حيث جرى تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وكشفت مصادر دبلوماسية للـLBCI، أن "الخماسية" ناقشت محاولات بعض الأطراف فرض معايير ووقائع على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام وهي حريصة على إتمام المهمة الموكل بها وفقاً للأجندة الإصلاحية المنتظرة.
وبحسب هذه المصادر، فقد شدد السفراء على ضرورة دعم العهد والحكومة المقبلة وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف وتحديداً احتكار وزارات على طرف او طائفة.
وأشارت المصادر الى أن اجتماع اللجنة على مستوى السفراء يتزامن مع اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الدول الخمس على مستوى مسؤولين عن الملف اللبناني، وزيارة وزير الخارجية السعودي ستليها زيارات لنظيريه الكويتي والقطري إلى لبنان.
وأكدت "الخماسية" على وحدة موقفها من الاستحقاقات السياسية الداخلية والتنسيق في القضايا المشتركة المتعلقة بدعم لبنان ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من الجنوب.
أخبار لبنان
خبر عاجل
سفراء
اللجنة الخماسية
لبنان
العهد
الحكومة
التالي
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:21
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى استضاف اجتماعاً لسفراء اللجنة الخماسية تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
آخر الأخبار
08:21
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى استضاف اجتماعاً لسفراء اللجنة الخماسية تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
0
آخر الأخبار
12:57
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مرحلة تشكيل الحكومة مهمة و"الخماسية" متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي
آخر الأخبار
12:57
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مرحلة تشكيل الحكومة مهمة و"الخماسية" متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي
0
آخر الأخبار
2025-01-21
البستاني للـLBCI: علينا أن ننتظر ردّة فعل المجلس النيابيّ وكيفية التعاطي مع الحكومة الجديدة ونحن لجنة الاقتصاد نعتبر أنّ متطلبات اللبنانيين أولوية لدينا
آخر الأخبار
2025-01-21
البستاني للـLBCI: علينا أن ننتظر ردّة فعل المجلس النيابيّ وكيفية التعاطي مع الحكومة الجديدة ونحن لجنة الاقتصاد نعتبر أنّ متطلبات اللبنانيين أولوية لدينا
0
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
0
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost
0
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة لفلان أو لفليتان وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة لفلان أو لفليتان وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة
0
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة
خبر عاجل
2025-01-21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-12-27
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
صحة وتغذية
2024-12-27
دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!
0
منوعات
2025-01-11
مضيفة طيران سابقة تصدم متابعيها: "تجنبوا استهلاك هذه المشروبات على متن الطائرة" (فيديو)
منوعات
2025-01-11
مضيفة طيران سابقة تصدم متابعيها: "تجنبوا استهلاك هذه المشروبات على متن الطائرة" (فيديو)
0
منوعات
07:19
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
منوعات
07:19
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
0
أمن وقضاء
2024-12-06
يستأجر السيارات بهدف السرقة... ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقفه
أمن وقضاء
2024-12-06
يستأجر السيارات بهدف السرقة... ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقفه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعض النشاطات الثلجية تقضي على البيئة ومن أرز بشري تعلو الصرخة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعض النشاطات الثلجية تقضي على البيئة ومن أرز بشري تعلو الصرخة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
0
أخبار دولية
13:30
من البيت الأبيض إلى الرياض: مستقبل إتفاقيات أبراهام
أخبار دولية
13:30
من البيت الأبيض إلى الرياض: مستقبل إتفاقيات أبراهام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية ولبنان... من المساعدات الى الاصلاحات والاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية ولبنان... من المساعدات الى الاصلاحات والاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
السعودية تبدأ فتح باب جديد للبنان… غدا!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
السعودية تبدأ فتح باب جديد للبنان… غدا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
السفير المصري للـLBCI: التشكيلة الحكومية يجب ان تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
السفير المصري للـLBCI: التشكيلة الحكومية يجب ان تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
2
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
3
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
4
حال الطقس
01:23
في طقس اليوم: منخفض جويّ قليل الفعالية..
حال الطقس
01:23
في طقس اليوم: منخفض جويّ قليل الفعالية..
5
أمن وقضاء
09:45
القاضي فادي صوان قرر ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق
أمن وقضاء
09:45
القاضي فادي صوان قرر ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق
6
اسرار
23:31
أسرار الصحف 22-01-2025
اسرار
23:31
أسرار الصحف 22-01-2025
7
صحف اليوم
00:24
مصدر لـ "الانباء الكويتية": أي اسم يثير الشبهات سيتم استبعاده فورا في عملية اختيار الوزراء
صحف اليوم
00:24
مصدر لـ "الانباء الكويتية": أي اسم يثير الشبهات سيتم استبعاده فورا في عملية اختيار الوزراء
8
أمن وقضاء
02:33
سرقة حسابات Instagram تتكاثر...والامن العام يوضح كيفية تجنبها
أمن وقضاء
02:33
سرقة حسابات Instagram تتكاثر...والامن العام يوضح كيفية تجنبها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More