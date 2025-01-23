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o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
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o
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o
كسروان
18
o
متن
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وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت لعقد محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين
خبر عاجل
2025-01-23 | 09:10
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وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت لعقد محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين
خبر عاجل
الخارجية
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