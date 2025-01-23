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5
o
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13
o
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15
o
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o
كسروان
15
o
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وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: المملكة تقف الى جانب لبنان وثقتنا كبيرة بالشروع بالاصلاحات مع اهمية الالتزام بتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار بما يشمل انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701
خبر عاجل
2025-01-23 | 10:16
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وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: المملكة تقف الى جانب لبنان وثقتنا كبيرة بالشروع بالاصلاحات مع اهمية الالتزام بتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار بما يشمل انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701
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