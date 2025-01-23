وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: المملكة تقف الى جانب لبنان وثقتنا كبيرة بالشروع بالاصلاحات مع اهمية الالتزام بتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار بما يشمل انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701

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