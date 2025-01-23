وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: رغم التحديات في المنطقة ننظر بالتفاؤل الى مستقبل لبنان بحيث تطبيق الاصلاحات وتعزيز ثقة شركاء لبنان

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