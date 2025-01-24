فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

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المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان