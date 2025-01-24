الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها

خبر عاجل
2025-01-24 | 14:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها

أعادت سفارة دولة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها بشكل رسمي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - وام.

وأكد عمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية الاماراتية أن إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

أخبار لبنان

خبر عاجل

سفارة

الإمارات

بيروت

LBCI التالي
فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات
معلومات للـLBCI: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان سيزور سوريا غدًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:56

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد اعتبارا من أول شباط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-13

السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-13

وكالة أنباء الإمارات: وفد إماراتيّ موجود في لبنان حاليًا لإجراء ترتيبات لإعادة فتح السفارة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-12

وفد إماراتي في لبنان لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح السفارة الإماراتية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:05

أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج

LBCI
خبر عاجل
07:33

مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا

LBCI
خبر عاجل
07:18

المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
03:52

فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-01-20

بيع منزل فيلم "Home Alone" الشهير بسعر قياسي... إليكم المبلغ الصادم!

LBCI
منوعات
2025-01-21

تسببت قضيتهنّ بأعمال شغب في بريطانيا... المتهم بقتل ثلاث فتيات يقرّ بذنبه

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-23

للحفاظ على جودته... اعتمدوا هذه النصائح لتخزين التفاح بشكل صحيح!

LBCI
فنّ
2024-12-08

سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـStargate نقطة تحول للذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

فرص عمل على الواتساب... نصب وسرقة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في اليوم العالمي للتعليم... مؤسسة CMA CGM الى جانب الطالب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

من 450 مليار إلى تريليون دولار... المزايدات على أشدها بين أميركا والسعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

دعوة سعودية من دمشق للإسراع في رفع العقوبات عن سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:21

دول الخليج للبنان: الاصلاحات ثم الاصلاحات ثم الاصلاحات ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الموقف الأميركي من الإنسحاب الجزئي من الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الرئيس المكلف يخيّط تشكيلته بتأنٍّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:20

قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!

LBCI
خبر عاجل
07:33

مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا

LBCI
صحف اليوم
00:39

مسؤول سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": تفاهم مع الرئيس عون سبق انتخابه بساعتين وهذه تفاصيله

LBCI
فنّ
05:05

"هذه سنّة الحياة"... منشور غامض لنانسي عجرم يثير شكوك الجمهور: ما القصة؟

LBCI
خبر عاجل
07:18

المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
03:52

فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز

LBCI
منوعات
06:39

"الله يتمم على خير"... الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها على طريقتها الخاصة (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More