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o
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o
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سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
خبر عاجل
2025-01-24 | 14:22
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سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
أعادت سفارة دولة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها بشكل رسمي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات -
وام
.
وأكد عمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية الاماراتية أن إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.
وأشار إلى أن إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.
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