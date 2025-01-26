شهيد و17 جريحا في حصيلة أولية للاعتداءات الاسرائيلية على مواطنين في الجنوب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين في خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى الحصيلة الأولية التالية:



- استشهاد مواطن في حولا وإصابة تسعة آخرين بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي حيث يتلقون العلاج.

- إصابة ثمانية أشخاص بجروح في كفركلا وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.