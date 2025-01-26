الرئيس عون: أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة

بري: دماء اللبنانيين الجنوبيين دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية

بري: دماء اللبنانيين الجنوبيين دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية

شهيد و17 جريحا في حصيلة أولية للاعتداءات الاسرائيلية على مواطنين في الجنوب