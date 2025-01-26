الجيش: وحداتنا دخلت إلى بلدة الضهيرة - صور ومناطق حدودية أخرى

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الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي