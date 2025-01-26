وسائل إعلام إسرائيلية: رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الصاروخية شمال إسرائيل

وزارة الصحة: 11 شهيدًا و83 جريحاً في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم

وزارة الصحة: 11 شهيدًا و83 جريحاً في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم

الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي