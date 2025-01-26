الرئاسة الفرنسية: ماكرون طلب من نتنياهو سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان

أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات الأربع في غزة وتسليمهن إلى الصليب الأحمر