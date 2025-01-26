الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئاسة الفرنسية: ماكرون طلب من نتنياهو سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان

خبر عاجل
2025-01-26 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الرئاسة الفرنسية: ماكرون طلب من نتنياهو سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الرئاسة الفرنسية: ماكرون طلب من نتنياهو سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان

خبر عاجل

الفرنسية:

ماكرون

نتنياهو

قواته

منتشرة

لبنان

LBCI التالي
أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات الأربع في غزة وتسليمهن إلى الصليب الأحمر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:06

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: الوضع في لبنان متوتر ولكن بالإمكان تهدئته عبر بيان أميركي في الساعات القادمة

LBCI
آخر الأخبار
12:59

الوكالة الوطنية: جريحان بحادث سير على طريق عام الضنية

LBCI
آخر الأخبار
12:55

المرشد الإيراني: كل المعادلات السياسية والحسابات المادية سحقت اليوم أمام الشعب في جنوبي لبنان

LBCI
أخبار دولية
12:51

الولايات المتحدة قد ترصد مكافأة كبيرة للقبض على كبار قادة حركة طالبان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:22

وزارة الصحة: 22 شهيدًا و124 جريحًا من بينهم 9 أطفال في حصيلة محدثة لاعتداءات العدو اليوم في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:56

وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى

LBCI
خبر عاجل
06:34

وزارة الصحة: 11 شهيدًا و83 جريحاً في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم

LBCI
خبر عاجل
06:11

وسائل إعلام إسرائيلية: رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الصاروخية شمال إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-25

القوات: غير صحيح أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة

LBCI
أخبار لبنان
07:02

المفتي قبلان لـ"اليونيفيل": لا بدّ من خروج الإسرائيلي اليوم وإلا فسنخرجه بالقوة

LBCI
خبر عاجل
02:53

الرئيس عون: أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة

LBCI
خبر عاجل
04:38

الجيش: وحداتنا دخلت إلى بلدة الضهيرة - صور ومناطق حدودية أخرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:35

اليكم الصورة من مثلث راميا بيت ليف والقوزح بعد استعادة الجيش مركزه المدمّر...

LBCI
أخبار لبنان
08:44

كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..

LBCI
أخبار دولية
07:49

القرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب الكامل قد يمتد شهرا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

دعماً لأهله العائدين... مسيرات سيارة تنطلق من البقاع باتجاه الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

جولة للـLBCI من ميس الجبل الى يارون وصولا الى مارون الراس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

سيّدة جنوبية للـLBCI: "كل نقطة دم نزلت منّا زادتنا قوّة وثبات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما... المئات من سكان الجنوب توافدوا الى بلداتهم وهكذا يبدو الوضع

LBCI
أمن وقضاء
06:05

الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة

LBCI
أخبار لبنان
05:06

الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:24

اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها

LBCI
خبر عاجل
23:48

أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

LBCI
خبر عاجل
05:40

الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
01:05

اصابات جراء اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاه اهالي كفركلا بعد تجاوزهم الساتر الترابي الذي وضعه

LBCI
خبر عاجل
07:56

وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى

LBCI
خبر عاجل
02:28

شهيد و17 جريحا في حصيلة أولية للاعتداءات الاسرائيلية على مواطنين في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
12:22

وزير التربية: نترك لمديري المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب والنبطية فقط اتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More