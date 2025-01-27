تصحيح من "رويترز": وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا

التالي

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة