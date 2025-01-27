شهيد و7 جرحى في حصيلة محدثة للاعتداءات الإسرائيلية اليوم في الجنوب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في الجنوب أدت حتى الساعة إلى سقوط شهيد وسبعة جرحى.



وجاءت الحصيلة التفصيلية، وفق التالي:



- العديسة: شهيد وجريحان

- بني حيان: جريحان

- يارون: جريح

- حولا: جريحان.