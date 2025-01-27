أ.ف.ب عن مصدر مقرّب من الحزب: سبعة مقاتلين من حزب الله أسرى لدى إسرائيل

أفاد مصدر مقرب من حزب الله وكالة فرانس برس بأن إسرائيل أسرت سبعة من مقاتليه خلال الحرب التي دارت بين الطرفين.



وقال المصدر إن "سبعة مقاتلين من الحزب هم أسرى لدى إسرائيل"، اعتقلتهم في خلال المواجهات التي استمرت الى حين سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني.



الى ذلك، أشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، الى أن اسرائيل اعتقلت أربعة أشخاص في قرى حدودية بجنوب لبنان الأحد، مع محاولة المئات الدخول الى هذه المناطق على رغم عدم انسحاب القوات الإسرائيلية منها.