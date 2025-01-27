فريق الـLBCI يتعرّض للاعتداء من قبل مجموعة من الشبّان في منطقتَي دير ميماس وطريق الخردلي

تصحيح من "رويترز": وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا

تصحيح من "رويترز": وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا

بيان للبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 ِشباط وحكومات لبنان وإسرائيل وأميركا ستبدأ أيضا في مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين احتجزوا بعد 7 اكتوبر 2023