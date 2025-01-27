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قاسم: تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا “فجميعكم ريلتكن شطت على الحكومة” والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سالكة

خبر عاجل
2025-01-27 | 12:21
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قاسم: تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا “فجميعكم ريلتكن شطت على الحكومة” والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سالكة
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قاسم: تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا “فجميعكم ريلتكن شطت على الحكومة” والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سالكة

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