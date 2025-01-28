الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة

خبر عاجل
2025-01-28 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة

تعليقا على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، أكد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام مجددا، انه فيما يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي لحاجة الملحة للإصلاح، لا يزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا.

كما عاد وأكد سلام، عبر منصة "إكس"، ان "كل ما يتردد عار من الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية.

وقال: "اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها".

أخبار لبنان

خبر عاجل

المكلف:

متمسكا

بالمعايير

والمبادئ

أعلنتها...

يتردد

الصحة

LBCI التالي
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على جسر صفير باتجاه المطار تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة
قاسم: تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا “فجميعكم ريلتكن شطت على الحكومة” والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سالكة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-01-21

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-23

النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": هناك نسق متكامل يجب ان يكون في السلطة التنفيذية والمعايير التي وضعها الرئيس المكلف تدل على الذهاب باتجاه شكل مختلف

LBCI
خبر عاجل
2025-01-21

الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة

LBCI
خبر عاجل
2025-01-13

إنطلاق الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الأولى للعهد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:22

انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:06

الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...

LBCI
خبر عاجل
08:24

حركة "أمل" تعمم على عناصرها بمنع المشاركة أو القيام بأي تحرك إستفزازي

LBCI
خبر عاجل
06:48

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على جسر صفير باتجاه المطار تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-14

تدابير سير في شارع جاندارك - الحمرا

LBCI
خبر عاجل
2025-01-07

بدء إنتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا-صور وبيت ليف-بنت جبيل

LBCI
اقتصاد
2025-01-21

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
23:47

ترامب يأمر بإنشاء نظام "قبة حديدية" أميركي للدفاع الصاروخي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

لقاءات رئيس الجمهورية في بعبدا..

LBCI
أخبار دولية
07:03

تراجع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.. واحتجاجات في الشمال الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

كاميرا الـLBCI في القطاع الغربي..

LBCI
أخبار دولية
06:09

قطر تؤكد دعمها حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
04:37

هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف..وهذا ما يُؤخّر التأليف

LBCI
أمن وقضاء
02:56

شبكات لتهريب الخضار في مختلف المناطق اللبنانيّة رصدتها أمن الدولة...

LBCI
أخبار دولية
15:59

اتفاق اوروبيّ على خارطةِ طريق لتخفيفِ العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:24

خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان

LBCI
فنّ
05:58

بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
01:28

جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً

LBCI
خبر عاجل
12:22

انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
خبر عاجل
12:06

الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...

LBCI
خبر عاجل
08:45

الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More