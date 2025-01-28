الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة

تعليقا على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، أكد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام مجددا، انه فيما يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي لحاجة الملحة للإصلاح، لا يزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا.



كما عاد وأكد سلام، عبر منصة "إكس"، ان "كل ما يتردد عار من الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية.



وقال: "اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها".

