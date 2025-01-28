الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...

أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع مع السفارة اللبنانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية التطورات والأحداث في مدينتي غوما وكينشاسا.



ولفتت في بيان، الى أنه "في مدينة غوما، انتقل بعض اللبنانيين إلى رواندا نظراً لاستحالة التوجه غرباً نحو كينشاسا بسبب إغلاق المطار وبعد المسافة بالطائرة".



وأشارت الى أن الحدود الرواندية فُتحت بالكامل لفترة محدودة ظهر اليوم، وتمكن نحو 30 لبنانياً، بينهم نساء وأطفال، من العبور إلى رواندا.



وأكدت أنه لا يزال عدد آخر ينتظر عند الحدود إعادة فتحها، كما هنالك نحو ٥٠ لبنانياً عالقين في غوما، ويعمل القائم بالاعمال في سفارة لبنان في كينشاسا هيثم إبراهيم بالتنسيق مع السلطات الرواندية والكونغولية لتأمين عبورهم، مشيرة الى أن فريقا من الجالية اللبنانية في رواندا يقوم بإستقبال الوافدين، وتأمين ما أمكن من احتياجاتهم تحت إشراف ومتابعة من القنصل الفخري للبنان في رواندا ريان نصر.



وأكدت أنه لم تسجل لتاريخه أية إصابات بين أبناء الجالية، على الرغم من تعرض بعض المصالح التجارية للاعتداء من ضمن تعرض ممتلكات خاصة للتخريب والسرقة.



ونصحت الوزارة أبناء الجالية اللبنانية بإلتزام الحيطة والحذر، وعند الضرورة يمكن التواصل مع الأرقام التالية:



القنصلية الفخرية اللبنانية في رواندا:



+2250584711000

+250 788 622 111

+250 789 922 984



السفارة اللبنانية في كينشاسا:



+243 900022111

+243900025222