إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الاسرائيلي نفذ غارة على النبطية

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على جسر صفير باتجاه المطار تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على جسر صفير باتجاه المطار تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة

قاسم: تعقيدات تأليف الحكومة هي لدى الآخرين وليست عندنا “فجميعكم ريلتكن شطت على الحكومة” والامور بيننا وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سالكة