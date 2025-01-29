الرئيس المكلّف من بعبدا: أريد حكومة تقوم على مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وعلى الكفاءات الوطنية العالية وتكون حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية ولا تمثيل فيها للاحزاب ولن اتراجع عن هذه المعايير

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