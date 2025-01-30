سلاح الجو الاسرائيلي يعترض قبل قليل مسيرة جمع معلومات لحزب الله تم اطلاقها نحو الاراضي الاسرائيلية

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تسليم الاسيرة اربيل يهود والاسير غادي موزيس في خان يونس من قبل حركة الجهاد الاسلامي بعد أن كانت حماس ايضا سلّمت الجندية الإسرائيلية آغام بيرغر في جباليا