تسليم الاسيرة اربيل يهود والاسير غادي موزيس في خان يونس من قبل حركة الجهاد الاسلامي بعد أن كانت حماس ايضا سلّمت الجندية الإسرائيلية آغام بيرغر في جباليا

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