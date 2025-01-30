يديعوت أحرونوت: تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد مشاهد تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس

مكتب إعلام الأسرى: بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي

مكتب إعلام الأسرى: بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي

تسليم الاسيرة اربيل يهود والاسير غادي موزيس في خان يونس من قبل حركة الجهاد الاسلامي بعد أن كانت حماس ايضا سلّمت الجندية الإسرائيلية آغام بيرغر في جباليا