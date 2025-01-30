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نواف سلام إتصل بمفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته

خبر عاجل
2025-01-30 | 11:44
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نواف سلام إتصل بمفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته
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نواف سلام إتصل بمفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته

أجرى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان للاطمئنان على صحته، متمنيا له الشفاء العاجل. 

وكانت مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة والتأكيد لمفتي الجمهورية ثباته على المعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة.

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