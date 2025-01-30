مصادر مصرف لبنان للـLBCI: لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا

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