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بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
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15
o
متن
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o
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مصادر اجتماع الثنائي امل-حزب الله بالرئيس المكلف بعد ظهر الجمعة تؤكد للـ LBCI ان الاجواء كانت ايجابية وان الثنائي ملتزم بالتفاهم مع الرئيس المكلف على اسماء تتوافق مع المعايير التي وضعها بما يخص عدم توزير وجوه حزبية و أن تكون حكومة كفاءات مختصة
خبر عاجل
2025-01-31 | 11:08
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مصادر اجتماع الثنائي امل-حزب الله بالرئيس المكلف بعد ظهر الجمعة تؤكد للـ LBCI ان الاجواء كانت ايجابية وان الثنائي ملتزم بالتفاهم مع الرئيس المكلف على اسماء تتوافق مع المعايير التي وضعها بما يخص عدم توزير وجوه حزبية و أن تكون حكومة كفاءات مختصة
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