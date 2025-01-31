مصادر اجتماع الثنائي امل-حزب الله بالرئيس المكلف بعد ظهر الجمعة تؤكد للـ LBCI ان الاجواء كانت ايجابية وان الثنائي ملتزم بالتفاهم مع الرئيس المكلف على اسماء تتوافق مع المعايير التي وضعها بما يخص عدم توزير وجوه حزبية و أن تكون حكومة كفاءات مختصة

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معلومات للـLBCI: الأمن العام اللبناني تبلّغ رسميًا من الجهات السورية أنّ الحدود البرية عند نقطة المصنع ستكون مقفلة يوميًا بين الساعة ١١ ليلًا والخامسة فجرًا بتوقيت بيروت وهو إجراء متّبع عند كل المعابر البرية لسوريا