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حماس تسلم رهينتين إسرائيليين للصليب الأحمر في خان يونس بغزة
خبر عاجل
2025-02-01 | 01:50
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حماس تسلم رهينتين إسرائيليين للصليب الأحمر في خان يونس بغزة
أظهر بث مباشر تسليم حركة حماس الرهينتين الإسرائيليين عوفر كالديرون وياردين بيباس إلى الصليب الأحمر في خان يونس بغزة اليوم السبت، وذلك ضمن ترتيبات الدفعة الرابعة لعملية تبادل الأسرى.
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