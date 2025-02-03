سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية

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مولوي: العمل الأمني الاستباقي موجود وأعطينا توجيهاتنا لتكثيف الدوريات في كل المناطق وقوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا