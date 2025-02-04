التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام مركبة بالحائط الاسمنتي محلة الفياضية وحركة المرور كثيفة جدا بالاتجاهين

رويترز: متحدث باسم حماس يعلن بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رويترز: متحدث باسم حماس يعلن بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ترامب: لا ضمانات لدي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد