باسيل: نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلاءهم عن غيرهم في التسمية وإعطاءهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك