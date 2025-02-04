الرئيس عون لرئيس وزراء قطر: نُثمّن عالياً الدور القطري في دعم اقتصاد لبنان لا سيما في قطاع النفط والغاز ونتطلع إلى استئناف أعمال التنقيب قريباً بالتعاون مع توتال

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