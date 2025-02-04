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مستشار الأمن القومي الأميركي في حديث لفوكس نيوز: علينا العودة للجولة التالية من اتفاقات أبراهام وواشنطن لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

خبر عاجل
2025-02-04 | 13:25
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مستشار الأمن القومي الأميركي في حديث لفوكس نيوز: علينا العودة للجولة التالية من اتفاقات أبراهام وواشنطن لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
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مستشار الأمن القومي الأميركي في حديث لفوكس نيوز: علينا العودة للجولة التالية من اتفاقات أبراهام وواشنطن لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

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