ترامب: لا يمكن لايران أن تمتلك سلاحا نوويا ولدينا الحق في منع بيع نفطها إلى دول أخرى وإذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها

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