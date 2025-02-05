سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: تحدثت مع السفيرة الاميركية اليوم وهي تتفق مع اعضاء الخماسية على أهمية سرعة تشكيل حكومة اما بالنسبة الى منحى التشكيل فليس بدور أي دولة وهو ملكية حصرية للبنان وسلام بالتعاون مع القوى السياسية

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