رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا

وكالة تسنيم: الخامنئي يعيّن نعيم قاسم وكيلاً له في لبنان

وكالة تسنيم: الخامنئي يعيّن نعيم قاسم وكيلاً له في لبنان

ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة