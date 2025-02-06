اجتماع ثلاثي بين الرئيس عون والرئيس المكلف نواف سلام والرئيس بري في بعبدا

الرئيس سلام غادر قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح

الرئيس سلام غادر قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح

الرئيس عون يلتقي بعد قليل رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام في قصر بعبدا