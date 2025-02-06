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البقاع
8
o
الجنوب
12
o
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14
o
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o
كسروان
14
o
متن
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مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
2025-02-06 | 07:15
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مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
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