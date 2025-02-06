سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم على الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة وعلى دفعتين.



كما شنّ عدوانًا جويًا على مناطق النبي شيت وجنتا ومرتفعات الخريبة في البقاع.



بالاضافة الى غارة نفذتها المقاتلات الحربية الاسرائيلية استهدفت وادي عزة في اقليم التفاح.