الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
خبر عاجل
2025-02-06 | 15:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم على الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة وعلى دفعتين.
كما شنّ عدوانًا جويًا على مناطق النبي شيت وجنتا ومرتفعات الخريبة في البقاع.
بالاضافة الى غارة نفذتها المقاتلات الحربية الاسرائيلية استهدفت وادي عزة في اقليم التفاح.
أخبار لبنان
خبر عاجل
غارات
اسرائيلية
البقاع
والجنوب..
التالي
الرئيس المكلف نواف سلام يلتقي مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في هذه الاثناء
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-17
غارات اسرائيلية تستهدف بلدة القصر الحدودية قضاء الهرمل ولبايا في البقاع الغربي
آخر الأخبار
2024-11-17
غارات اسرائيلية تستهدف بلدة القصر الحدودية قضاء الهرمل ولبايا في البقاع الغربي
0
آخر الأخبار
2024-11-17
سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية ومحيطها
آخر الأخبار
2024-11-17
سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية ومحيطها
0
خبر عاجل
2024-11-12
سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
2024-11-12
سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
2024-11-30
الطائرات الحربية الاسرائيلية نفذت سلسلة غارات فجراً في ريف القصير السوري من الاجواء اللبنانية
أخبار لبنان
2024-11-30
الطائرات الحربية الاسرائيلية نفذت سلسلة غارات فجراً في ريف القصير السوري من الاجواء اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: نهاجم أهدافًا في عمق لبنان بسبب محاولات نقل أسلحة من سوريا وإنشاء مواقع جديدة لحزب الله
خبر عاجل
16:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: نهاجم أهدافًا في عمق لبنان بسبب محاولات نقل أسلحة من سوريا وإنشاء مواقع جديدة لحزب الله
0
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
0
خبر عاجل
06:50
الرئيس سلام غادر قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح
خبر عاجل
06:50
الرئيس سلام غادر قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح
0
خبر عاجل
05:07
اجتماع ثلاثي بين الرئيس عون والرئيس المكلف نواف سلام والرئيس بري في بعبدا
خبر عاجل
05:07
اجتماع ثلاثي بين الرئيس عون والرئيس المكلف نواف سلام والرئيس بري في بعبدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:27
نائب روسي: إستعدادات للقاء بوتين وترامب وصلت إلى مرحلة متقدمة
أخبار دولية
08:27
نائب روسي: إستعدادات للقاء بوتين وترامب وصلت إلى مرحلة متقدمة
0
آخر الأخبار
08:46
حماس: نرفض تصريحات ترامب جملةً وتفصيلًا والفلسطينيون لن يغادروا غزة
آخر الأخبار
08:46
حماس: نرفض تصريحات ترامب جملةً وتفصيلًا والفلسطينيون لن يغادروا غزة
0
أخبار دولية
17:29
أربعة قتلى في تحطم طائرة في الفيليبين يستخدمها الجيش الأميركي
أخبار دولية
17:29
أربعة قتلى في تحطم طائرة في الفيليبين يستخدمها الجيش الأميركي
0
آخر الأخبار
2025-02-04
الوزير السابق رائد خوري للـLBCI: الأحزاب هي من منحت التكليف لرئيس الحكومة وهي من ستعطي الثقة فمن الطبيعيّ أن "لا نقفز فوقها"
آخر الأخبار
2025-02-04
الوزير السابق رائد خوري للـLBCI: الأحزاب هي من منحت التكليف لرئيس الحكومة وهي من ستعطي الثقة فمن الطبيعيّ أن "لا نقفز فوقها"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
0
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
0
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
2
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
3
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
4
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
5
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
6
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
7
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
8
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More