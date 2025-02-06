إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: نهاجم أهدافًا في عمق لبنان بسبب محاولات نقل أسلحة من سوريا وإنشاء مواقع جديدة لحزب الله

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