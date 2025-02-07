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معلومات للـLBCI: إنفجار داخل منزل في طيرحرفا أدى الى إستشهاد شخص وإبنتيه وكان برفقتهم شابان لم تعرف حالتهما بعد كما لم تعرف طبيعة الإنفجار

خبر عاجل
2025-02-07 | 04:39
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معلومات للـLBCI: إنفجار داخل منزل في طيرحرفا أدى الى إستشهاد شخص وإبنتيه وكان برفقتهم شابان لم تعرف حالتهما بعد كما لم تعرف طبيعة الإنفجار
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معلومات للـLBCI: إنفجار داخل منزل في طيرحرفا أدى الى إستشهاد شخص وإبنتيه وكان برفقتهم شابان لم تعرف حالتهما بعد كما لم تعرف طبيعة الإنفجار

خبر عاجل

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